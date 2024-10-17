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Мамедов: «Пока общая политика не наладится, спортивная будет в ожидании»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов в комментарии для «СЭ» высказался о будущем российских спортсменов.

«Весна в отношениях с международной федерацией наступит тогда, когда будет потепление между государствами на политическом уровне. По-другому не будет. Контакты есть, но все международные федерации находятся под МОК, а он заангажирован. Даже если у нас хорошие личные отношения с федерацией, то политика такая, что нас там не будет. Пока общая политика не наладится, спортивная будет в ожидании, когда все нормализуется», — сказал Мамедов «СЭ».

Российские фехтовальщики пропустили Игры-2024 в Париже. В ноябре 2023 конгресс Международной федерации фехтования (FIE) в ноябре 2023 года большинством голосов принял решение о возвращении российских и спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе, но не допустил к турнирам ряд ведущих спортсменов, в том числе олимпийских чемпионок Софию Позднякову, Софью Великую и Яну Егорян.

Фехтование
Ильгар Мамедов
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