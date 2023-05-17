Губерниев выразил желание прокомментировать поединок Загитовой с Великой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о проведении 1 июля поединка по фехтованию между Софьей Великой и фигуристкой Алиной Загитовой на дне Московского спорта.

«На выставочном спарринге по боксу Алину Загитову ведущий назвал Камилой Валиевой. Я думаю, что Алина не должна допустить во второй раз ошибку. И комментировать ее фехтовальную встречу смогу я, если она меня об этом попросит. В противном случае ее затея будет обречена на провал», — сказал Губерниев «СЭ».

Показательный поединок по фехтованию между Загитовой и Великой находится в расписании на официальном сайте Дня московского спорта. Мероприятие состоится 1 июля в «Лужниках».