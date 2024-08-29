Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 14:38

Губерниев проведет показательный фехтовальный поединок против олимпийской чемпионки Азнавурян

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

31 августа в рамках Ночи Московского спорта телеведущий Дмитрий Губерниев проведет фехтовальной поединок с двукратной олимпийской чемпионкой Кариной Азнавурян.

Показательный поединок пройдет на специальной площадке в Новопушкинском сквере. Спарринг начнется в 21:00 мск. Также на площадке состоятся показательные поединки профессиональных спортсменов и мастер-классы по фехтованию.

Ночь Московского спорта — один из крупнейших спортивных фестивалей, который объединит 12 городских площадок и 24 вида активностей. Посетителей будут ждать лекции от известных атлетов, всевозможные турниры и разнообразие мастер-классов, которые пройдут на Патриарших прудах, Трубной площади, Гоголевском бульваре, площади перед ЦУМом и зданием ТАСС, Кудринской площади, в Новопушкинском сквере и других знаковых городских локациях.

Дмитрий Губерниев
2
2
Читайте также
«Зенит» объявит решение по Cоболеву 29 августа
Андрей Ватутин рассказал об особенностях подготовки ЦСКА к новому сезону
В МИД РФ сообщили о похищениях мирных жителей Курской области боевиками ВСУ
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
Le Figaro узнала об опасениях Парижа политических последствий «дела Дурова»
В ЦРУ заявили об обсуждении с Киевом попыток ВСУ закрепиться в Курской области
Популярное видео
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мамедов: «FIE высоко оценила спортивную деятельность фехтовальщика Сисикина»
Новости
RSS RSS
Все новости