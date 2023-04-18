Горохова вспомнила, как «Динамо» организовало для своих спортсменов концерт Высоцкого

Трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова рассказала, что общество «Динамо» организовывало для своих спортсменов походы в театр и на концерты.

«Динамо» — это сила в движении, это жизнь страны, это вся моя жизнь. Это лучшее общество, потому что такого отношения к спортсменам никогда и нигде не было. Однажды наш профсоюз пригласил Владимира Высоцкого — пришел к нам с гитарой, 45 минут пропел. Помню, что ему на тот момент 300 рублей заплатили, большие деньги тогда были, целая зарплата. Да ему и немного надо. Помню, ходили мы и в театр Вахтангова, смотрели там «Варшавскую мелодию», «Принцессу Турандот» — яблоку упасть негде было. Нас воспитывали в культуре — не только физической, но и духовной. Считаю, нам повезло», — приводит ТАСС слова Гороховой.

«Динамо» было основано18 апреля 1923 года. Сегодня клубу исполнилось сто лет.