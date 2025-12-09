Мамедов — о возвращении Поздняковой на международные старты: «Пока никак. Будет в восьмерке, тогда оценим»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов в комментарии для «СЭ» оценил выступления двукратной олимпийской чемпионки Софии Поздняковой на первых за четыре года международных соревнованиях.

На этапе Кубка мира в Алжире и этапе Гран-при во Франции Позднякова остановилась на стадии 1/32 финала. В прошлом сезоне саблистка брала паузу в карьере.

— Как оцените возвращение Софии Поздняковой?

— Пока никак. Когда будет в восьмерке хотя бы, тогда оценим. Она же только возвращается. Поэтому как можно оценить? Пока идет процесс возвращения. Это не просто — поехал и сразу всех победил. В фехтовании так не бывает.

— Как думаете, насколько быстро Софии удастся вернуться на прежний высокий уровень?

— Я всегда говорю: «Вскрытие покажет». Если такое можно написать. Прогнозы никогда не делаю лишний раз.

— Что можете сказать о ее текущей форме?

— Еще раз повторю — ничего. Когда будет в восьмерке, тогда скажу. Вот Никитина поехала — и оба раза в восьмерке была. Проиграла Михайловой в Алжире, а во Франции — итальянке. Позднякова пока еще на этот уровень не вышла. Будем надеяться, что тоже скоро наверстает упущенное.