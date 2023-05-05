Германия отменила этап Кубка мира по фехтованию следующего сезона из-за допуска россиян

В Германии отменили этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин в знак протеста против допуска к международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии, сообщает «РИА Новости».

Традиционный этап в Бонне должен был пройти с 10 по 12 ноября.

Ранее по той же причине был отменен этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин текущего сезона.

10 марта конгресс FIE принял решение разрешить спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать к турнирам атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.