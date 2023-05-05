Фехтование
Новости
Олимпиада
Игры
Главная
Фехтование

Сегодня, 13:48

Германия отменила этап Кубка мира по фехтованию следующего сезона из-за допуска россиян

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В Германии отменили этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин в знак протеста против допуска к международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии, сообщает «РИА Новости».

Традиционный этап в Бонне должен был пройти с 10 по 12 ноября.

Ранее по той же причине был отменен этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин текущего сезона.

10 марта конгресс FIE принял решение разрешить спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать к турнирам атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230505/fencing-1869909995.html
Олимпиада
МОК
Читайте также
США и их союзники снова атакуют МОК. Им не нравятся критерии допуска россиян
Тайна названия «Рубина», которую скрывали 50 лет. Драгоценный камень тут ни при чем
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
Пользователи Twitter осудили Зеленского после международных поездок
Предстоящее лето в России может стать самым жарким за полтора века
В Кремле ответили на заявление Fortum против передачи акций Росимуществу
Популярное видео
Воронков решил уехать в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Два новых главных тренера в КХЛ
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Еще двое уезжают в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Четыре хоккеиста КХЛ уехали в Америку
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Гусев ушел из СКА. День с Алексеем Шевченко
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
«Отстранение российских спортсменов — худшее решение, которое я вынуждена была принять». Интервью с американской биатлонисткой
США и их союзники снова атакуют МОК. Им не нравятся критерии допуска россиян
«Можно надолго забыть о Европе. Нас там не будет в ближайшие 5-10 лет». Титов — о российском футболе, кризисе «Спартака» и Дзюбе
Крикунов назвал сроки, когда сборную России вернут на международные турниры
Международная федерация гольфа допустила до своих турниров российских спортсменов в нейтральном статусе
Фуркад снова защищает русских. С ним солидарна даже велогонщица из Польши
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мамедов заявил, что у российских фехтовальщиков нет шансов на участие в международных соревнованиях
Новости
RSS RSS
Все новости