Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 12:29

Гашека возмутило избрание Алишера Усманова главой Международной федерации фехтования

Диана Андрющенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеист Доминик Гашек и президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов.
Доминик Гашек и Алишер Усманов.
Фото Global Look Press

Чешский хоккеист Доминик Гашек раскритиковал избрание Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования (FIE).

«Эта спортивная федерация делает огромную рекламу российской специальной военной операции на Украине. МОК несет свою долю ответственности за потерянные и искалеченные жизни», — приводит слова Гашека «Газета.Ru» со ссылкой на его соцсети.

30 ноября стало известно, что 71-летний Усманов был избран новым президентом Международной федерации фехтования. На выборах россиянин набрал 120 голосов. Его оппонент Отто Дракенберг (Швеция) получил 26 голосов. Мероприятие состоялось в Ташкенте.

Усманов уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил с себя полномочия. Последние два года федерацией руководил грек Манолис Кациадакис.

Алишер Усманов возглавил Международную федерацию фехтования. Усманов вернулся в боссы мирового фехтования. Разгромил конкурента из Швеции на выборах

Источник: Газета.Ru
Доминик Гашек
Алишер Усманов
Читайте также
Летевший в Таиланд самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности
Шольц анонсировал новый пакет военной помощи Украине на €650 млн
«Я же не футболист, я — рыбак». Интервью Джентльмена года Константина Тюкавина
Захарова назвала карикатурой на демократию помилование Хантера Байдена
У защитника «Пари НН» Боженова отсудили 655 тысяч рублей долга
Загитова нарушила ПДД почти 200 раз за 2024 год
Популярное видео
Уйдет ли Голдобин из «Спартака»?
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
Что происходит в «Ладе» после потрясений: специальный репортаж Шевченко
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» победил «Трактор» в битве лидеров
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Ги Буше — новый тренер «Авангарда»
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дегтярев считает избрание Усманова главой FIE позитивным сигналом для российского спорта

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости