Гашека возмутило избрание Алишера Усманова главой Международной федерации фехтования

Чешский хоккеист Доминик Гашек раскритиковал избрание Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования (FIE).

«Эта спортивная федерация делает огромную рекламу российской специальной военной операции на Украине. МОК несет свою долю ответственности за потерянные и искалеченные жизни», — приводит слова Гашека «Газета.Ru» со ссылкой на его соцсети.

30 ноября стало известно, что 71-летний Усманов был избран новым президентом Международной федерации фехтования. На выборах россиянин набрал 120 голосов. Его оппонент Отто Дракенберг (Швеция) получил 26 голосов. Мероприятие состоялось в Ташкенте.

Усманов уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил с себя полномочия. Последние два года федерацией руководил грек Манолис Кациадакис.