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Сегодня, 09:35

FIE лишила соревнования в Польше статуса чемпионата Европы из-за проблем россиян с визами

Виталий Косик
Корреспондент
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Марта Мартьянова (справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) отозвал у Европейских игр в Кракове статус чемпионата Европы из-за проблем, связанных с получением российскими спортсменами виз для въезда в Польшу, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Также член исполкома FIE заявил, что в связи с этим в октябре планируют провести импровизированный индивидуальный чемпионат Европы.

Европейские игры 2023 года пройдут с 21 июня по 2 июля.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в турнирах 13 российский фехтовальщиков, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

Источник: ТАСС
МОК
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