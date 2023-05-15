ФФР не станет обжаловать отстранение Егорян, Великой и Поздняковой из-за отсутствия средств

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов ответил на вопрос о возможном обжаловании недопуска к международным соревнованиям олимпийских чемпионок Яны Егорян, Софьи Великой, Софьи Поздняковой.

«Действительно ли не будет обжаловаться недопуск Яны Егорян, Софьи Великой, Софьи Поздняковой? Если какая-то структура хочет это сделать за свои средства, пускай обжалуют. У нас в бюджете это не заложено. А это огромные средства. Цель не оправдывает средства. К тому же мы уже подавали иск. И чем это закончилось?» — сказал Мамедов «СЭ».

11 мая стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в турнирах Великую, Позднякову и Егорян.