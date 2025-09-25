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25 сентября 2025, 19:37

Фехтовальщицу Великую внесли в базу «Миротворца»

Софья Великая.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фехтовальщица Софья Великая внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС.

40-летней спортсменке вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Великая является серебрянным призером в личном первенстве на Олимпиадах в Лондоне (2012), Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2021). Также на ее счету две золотые медали в командном турнире — в Рио-де-Жанейро и Токио.

Кроме того, Великая является восьмикратной чемпионкой мира и 14-кратной чемпионкой Европы.

Источник: ТАСС
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Фехтование
Софья Великая
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