Фехтование
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Фехтование

8 мая, 10:52

Федерация фехтования Украины возмутилась новому допуску россиян

Сергей Разин
корреспондент

Украинская федерация фехтования прокомментировала решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских спортсменов к командным международным соревнованиям в нейтральном статусе.

«Мы стали свидетелями произвола, который стал возможным из-за того, что фактически только Федерация фехтования Украины реагирует и оспаривает предыдущие незаконные решения. Большинство же иностранных федераций, к сожалению, или подыгрывают россиянам, или в лучшем случае остаются в стороне от процесса», — сообщает РБК со ссылкой на заявление Украинской федерации.

Россияне будут выступать под флагом FIE. К командным соревнованиям будут допущены спортсмены, которые обладают нейтральным статусом. Ранее российские фехтовальщики могли выступать только в индивидуальных дисциплинах.

Первым турниром с участием российских команд станет чемпионат Европы по фехтованию в Генуе, который состоится с 14 по 19 июня 2025 года.

Источник: РБК Спорт
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фехтование
Читайте также
На Украине посоветовали Зеленскому уволить главу его офиса Ермака
Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
На газопроводе в Омской области после взрыва произошло возгорание
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Карпин отказался от 3 млн евро, на смену могут прийти Черчесов или Шахин. Что произошло после увольнения главного тренера «Динамо»
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
В Госдуме РФ ждут наказаний для украинских болельщиков: «Почему УЕФА до сих молчит? РФС должен требовать справедливого наказания!»
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от чемпионата мира по шахматам
Чикунова отметила смягчение санкций в отношении российского спорта
Рыжков считает, что ЧМ доказал огромный потенциал российских батутистов
Две путевки в элиту и одно падение. Итоги первого этапа отбора на Олимпиаду у конькобежцев
Фомин верит, что сборную России допустят к турнирам в 2026 году
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мамедов — о решении FIE: «Позитивный, но не окончательный шаг»

Егорян: «Мне очень хочется выступать в нейтральном статусе, но у меня нет этой возможности»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости