Федерация фехтования Украины возмутилась новому допуску россиян

Украинская федерация фехтования прокомментировала решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских спортсменов к командным международным соревнованиям в нейтральном статусе.

«Мы стали свидетелями произвола, который стал возможным из-за того, что фактически только Федерация фехтования Украины реагирует и оспаривает предыдущие незаконные решения. Большинство же иностранных федераций, к сожалению, или подыгрывают россиянам, или в лучшем случае остаются в стороне от процесса», — сообщает РБК со ссылкой на заявление Украинской федерации.

Россияне будут выступать под флагом FIE. К командным соревнованиям будут допущены спортсмены, которые обладают нейтральным статусом. Ранее российские фехтовальщики могли выступать только в индивидуальных дисциплинах.

Первым турниром с участием российских команд станет чемпионат Европы по фехтованию в Генуе, который состоится с 14 по 19 июня 2025 года.