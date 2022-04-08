Европейская конфедерация фехтования обсудит возможность отстранения Позднякова с поста президента организации

Европейская конфедерация фехтования (EFC) проведет внеочередной конгресс для обсуждения возможного отстранения главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова от должности президента организации, сообщает пресс-служба EFC.

Внеочередной конгресс запланирован на 31 мая, на котором обсудят будущее Позднякова в EFC. Поздняков возглавляет организацию с 2016 года.

В марте EFC вынесла вотум недоверия Позднякову. Конфедерация приняла решение отменить запланированные в России и Белоруссии мероприятия, а также отстранить российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой EFC.