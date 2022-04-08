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Сегодня, 15:19

Европейская конфедерация фехтования обсудит возможность отстранения Позднякова с поста президента организации

Сергей Разин
корреспондент
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Европейская конфедерация фехтования (EFC) проведет внеочередной конгресс для обсуждения возможного отстранения главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова от должности президента организации, сообщает пресс-служба EFC.

Внеочередной конгресс запланирован на 31 мая, на котором обсудят будущее Позднякова в EFC. Поздняков возглавляет организацию с 2016 года.

В марте EFC вынесла вотум недоверия Позднякову. Конфедерация приняла решение отменить запланированные в России и Белоруссии мероприятия, а также отстранить российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой EFC.

Источник: https://tass.ru/sport/14325421
Станислав Поздняков
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