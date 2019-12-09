Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян заявила, что российские спортсмены не собираются опускать руки после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства о санкциях в отношении российского спорта.

— Решение принято... ВАДА закрыла российский спорт на 4 года, — написала Егорян в Instagram. — Спортсмены не смогут представлять Россию на ОИ в Токио-2020. Эта новость очень расстраивает! Мы не собираемся опускать руки, ведь «чистым» спортсменам все-таки удастся поучаствовать на Олимпиаде.

Да, без флага!

Да, без гимна!

И в белом...

Но у нас есть ВОЗМОЖНОСТЬ!

Мы с командой продолжаем бороться, ездить на отборочные соревнования, продолжаем готовиться к самым важным стартам, чтобы привезти золотую медаль в нашу страну — Россию! Мы хотим чтобы Вы и наша страна гордились, тем что самые сильные спортсмены в России.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Большой онлайн