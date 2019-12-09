Егорян заявила, что российские спортсмены не собираются опускать руки
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян заявила, что российские спортсмены не собираются опускать руки после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства о санкциях в отношении российского спорта.
— Решение принято... ВАДА закрыла российский спорт на 4 года, — написала Егорян в Instagram. — Спортсмены не смогут представлять Россию на ОИ в Токио-2020. Эта новость очень расстраивает! Мы не собираемся опускать руки, ведь «чистым» спортсменам все-таки удастся поучаствовать на Олимпиаде.
Да, без флага!
Да, без гимна!
И в белом...
Но у нас есть ВОЗМОЖНОСТЬ!
Мы с командой продолжаем бороться, ездить на отборочные соревнования, продолжаем готовиться к самым важным стартам, чтобы привезти золотую медаль в нашу страну — Россию! Мы хотим чтобы Вы и наша страна гордились, тем что самые сильные спортсмены в России.
Решение принято... WADA закрыла Российский спорт на 4 года. Спортсмены не смогут представлять Россию на ОИ в Токио 2020. Эта новость очень расстраивает!!! Мы не собираемся опускать руки, ведь «чистым» спортсменам всё-таки удастся поучаствовать на ОИ. Да, без флага! Да, без гимна! И в белом... Но у нас есть ВОЗМОЖНОСТЬ! Мы с командой продолжаем бороться, ездить на отборочные соревнования, продолжаем готовиться к самым важным стартам, чтобы привезти ЗОЛОТУЮ медаль в НАШУ страну- Россию !!! Мы хотим чтобы Вы и наша страна гордились, тем что самые сильные спортсмены в России! #wada #допинг #ои2020 #токио2020 #tokio2020 #решениеwada #сборнаяроссии #teamrussia #olimpicteam #olimpicgames #сборнаяроссии
9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.
Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.
Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.
ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Большой онлайн