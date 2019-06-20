Егорян заявила, что командная медаль важнее, чем личная

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян расстроена тем, что проиграла румынке Бьянке Паску в первом раунде чемпионата Европы в немецком Дюссельдорфе.

Российская саблистка уступила в 1/32 финала со счетом 12:15 и, тем самым, провалила личные соревнования на чемпионате Европы-2019

– Акцент на этом квалификационном к Играм чемпионате делался именно на командный турнир, – приводит ТАСС слова Егоряна. – Мы очень сильно хотим отобраться на Олимпиаду, это был для нас главный вопрос. Обидно и досадно, что я полностью провалила личные соревнования, но у меня остались силы на командные соревнования, а командная медаль сейчас важнее, чем личная.

Голос я еще вчера сорвала, когда болела за наших саблистов Камиля Ибрагимова и Вениамина Решетникова, поэтому сегодня кричать уже не могла. Но в конце эмоции все-таки взяли верх – это командный турнир, пока 45 на табло не высветится, ты еще не победил. Мы едем домой с золотом.