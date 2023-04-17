Егорян выиграла чемпионат России по фехтованию на саблях

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян выиграла чемпионат России по фехтованию в личных соревнованиях саблисток.

В финале она победила Алину Михайлову со счетом 15:12. Бронзовыми призерами стали двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова и олимпийская чемпионка Ольга Никитина.

У мужчин победу в соревнованиях саблистов одержал двукратный чемпион мира Камиль Ибрагимов, который в финале победил Дмитрия Даниленко (15:9). Третьи места заняли Олег Петровский и Иван Цыпин.

Завтра, 18 апреля, пройдут командные соревнования по фехтованию на саблях у мужчин и женщин.

Чемпионат России по фехтованию проходит в с 17 по 24 апреля во Владикавказе.