24 октября 2025, 08:20

Егорян рассказала, что муж не хотел ее отпускать на чемпионат мира

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Яна Егорян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фехтованию 2025 года Яна Егорян в интервью «СЭ» рассказала, с какими эмоциями ехала на турнир в Тбилиси и как встречала оппозицию своему присутствию в Грузии.

— Если бы вам после Олимпиады в Париже сказали, что через год вы станете чемпионкой мира, вы бы не удивились? В глубине души верили?

— Я тренировалась все эти четыре года внутри страны, не пропустила ни одного турнира, ни одного сбора. Это уже говорит о том, что я планировала возвращение на международную арену. А на чемпионат мира ехала только выигрывать. Да, звучит пафосно, особенно когда ты уже выиграл, но это так! Я даже менеджеру писала: «Еду за победой». После финала он сказал: «Как сказала, так и вышло». Я была уверена в своих силах и готова на 100%.

— Эмоционально и психологически поездка на чемпионат мира была сложной? С учетом всех обстоятельств.

— Не назову это стрессом, скорее непониманием. Ты изменился, повзрослел, не знаешь, как всё будет. Появилось много новых спортсменов, обстановка непредсказуемая. Муж переживает, говорит: «Я не хочу тебя отпускать, волнуюсь за тебя». Но на деле я встретила очень много неравнодушных людей — и спортсменов, и тренеров, которые сказали: «Как мы рады вас видеть». Может быть, кто-то был не очень доволен нас видеть — но лично я была рада встретить всех, всех сильных соперников из всех стран. А все провокации под окнами отеля меня абсолютно не интересовали. Фейерверки? Я думала, просто свадьба или тусовка у кого-то. Митинги с плакатами возле зала? Ну пожалуйста.

Яна Егорян.«Надо идти за своим сердцем, а не за стандартами, навязанными обществом». Правила жизни Яны Егорян
