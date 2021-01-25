Егорян прокомментировала решение РУСАДА не оспаривать вердикт CAS

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян прокомментировала решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не подавать апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Думаю, наше руководство и адвокаты больше понимают, чем я, — цитирует RT Егорян. — Если не стали дальше поднимать шум вокруг этой истории, значит, это правильное решение, которое я поддерживаю. Не факт, что ситуация не ухудшилась бы, если бы мы продолжили отстаивать свою позицию. Сейчас главное, чтобы состоялась Олимпиада, чтобы закончилась пандемия и всё вернулось в обычный ритм. Моё мнение такое: уже огромный плюс, что мы едем на Игры. Да, не будет флага, его заменят флагом МОК. Гимну придумают какую-то альтернативу. Мы обошлись малой кровью, ничего критичного не произошло».

Напомним, сегодня стало извсетно, что РУСАДА не будет подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).