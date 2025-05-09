Фехтование
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Фехтование

9 мая, 16:45

Егорян поддержала выступление российских фехтовальщиков в нейтральном статусе

Ана Горшкова
Корреспондент

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян прокомментировала выступление российских фехтовальщиков в нейтральном статус на международных турнирах.

«Многие говорят, что наши спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, скажем так, поступают плохо. А я с этим абсолютно не согласна, потому что мы все их хорошо знаем. Несмотря на то что они выступают под таким статусом, мы же знаем, что они из нашей страны. Во всем этом я не вижу ничего плохого, а только позитив. И мы в первую очередь должны думать о том, что все спортсмены, которые сейчас участвуют в турнирах, рано или поздно будут выступать с флагом и гимном.

А для того чтобы они потом достойно выступали с российским флагом и гимном, им нужно сейчас ездить, обкатываться и лучше узнавать свои возможности на международной арене», — приводит слова Егорян РИА «Новости».

7 мая Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в командных международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Впервые россияне примут участие в командных соревнованиях на чемпионате Европы в Генуе, который пройдет с 14 по 19 июня 2025 года.

Источник: РИА Новости
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фехтование
Яна Егорян
Читайте также
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
В США опубликуют документы по делу Эпштейна. Что пишут СМИ
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
Депутаты партии Зеленского призвали начать создание коалиционного правительства
Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
CAS примет решение по участию российских сноубордистов в Олимпиаде не позднее 3 декабря
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов. Неожиданный союзник
Майгуров: «Фуркад предложил стать проводником между МОК, IBU и Союзом биатлонистов России»
Роднина не считает слова Ковентри двойными стандартами: «Не она принимала решения. Когда Кирсти пришла, стало какое-то послабление»
Тарасова назвала позором заявление Ковентри: «Как МОК не смешивает политику и спорт? Мы не участвуем в соревнованиях»
Австриец Фермойлен: «Большинство европейских лыжников будут рады возвращению россиян»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Vlаdimir

    Егорян большая умница. Хочется верить что еще увидим ее победы на международных соревнованиях.

    09.05.2025

    • Егорян: «Мне очень хочется выступать в нейтральном статусе, но у меня нет этой возможности»

    Украинская фехтовальщица Шемякина заявила, что FIE продалась России

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости