Егорян поддержала выступление российских фехтовальщиков в нейтральном статусе

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян прокомментировала выступление российских фехтовальщиков в нейтральном статус на международных турнирах.

«Многие говорят, что наши спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, скажем так, поступают плохо. А я с этим абсолютно не согласна, потому что мы все их хорошо знаем. Несмотря на то что они выступают под таким статусом, мы же знаем, что они из нашей страны. Во всем этом я не вижу ничего плохого, а только позитив. И мы в первую очередь должны думать о том, что все спортсмены, которые сейчас участвуют в турнирах, рано или поздно будут выступать с флагом и гимном.

А для того чтобы они потом достойно выступали с российским флагом и гимном, им нужно сейчас ездить, обкатываться и лучше узнавать свои возможности на международной арене», — приводит слова Егорян РИА «Новости».

7 мая Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в командных международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Впервые россияне примут участие в командных соревнованиях на чемпионате Европы в Генуе, который пройдет с 14 по 19 июня 2025 года.