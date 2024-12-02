Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 17:05

Свищев — о заявлении Гашека: «Он стареет, а старческая болезнь прогрессирует»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова экс-хоккеиста «Спартака» Доминика Гашека об избрании Алишера Усманова главой Международной федерации фехтования.

«Гашек в прошлой жизни был замечательным спортсменом, а сейчас же никудышный политик. Не знаю, что он хочет. Думаю, он просто стареет, и старческая болезнь у него прогрессирует с безумной скоростью. Мой ему совет: Гашеку нужно завязывать с политикой, это не его. Политикой пусть не занимается. Это бесперспективно. К нему будут относиться как к дурачку или городскому сумасшедшему», — сказал Свищев «СЭ».

30 ноября стало известно, что 71-летний Усманов был избран новым президентом Международной федерации фехтования. На выборах россиянин набрал 120 голосов. Его оппонент Отто Дракенберг (Швеция) получил 26 голосов. Мероприятие состоялось в Ташкенте.

Усманов уже возглавлял FIE с 2008 по 2022 год, после чего добровольно сложил с себя полномочия. Последние два года федерацией руководил грек Манолис Кациадакис.

(Дарик Агаларов)

Доминик Гашек
Фехтование
Алишер Усманов
Дмитрий Свищев
Читайте также
Футболист «Фиорентины» Бове потерял сознание в матче с «Интером»
Губернатор Федорищев сдал прокуратуре двух самых влиятельных футбольных агентов, статьи о мошенничестве и растрате. Что опять происходит в «Крыльях Советов»
Байден снял все уголовные обвинения со своего сына Хантера. Что пишут СМИ
Более 500 новых автомобилей 2022 года остались нераспроданными
Суд приговорил основателя наркоимперии к пожизненному заключению
Бой за $ 191 000 000. Сколько заработают Фьюри и Усик
Популярное видео
Уйдет ли Голдобин из «Спартака»?
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
Что происходит в «Ладе» после потрясений: специальный репортаж Шевченко
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» победил «Трактор» в битве лидеров
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Ги Буше — новый тренер «Авангарда»
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Дюков — о допуске российских команд до международных соревнований: «Думаю, что в следующем году будут изменения»
Саночник Репилов не верит в допуск россиян к участию в Олимпиаде-2026
Усманов вернулся в боссы мирового фехтования. Разгромил конкурента из Швеции на выборах
Дюков рассказал, как сборная России теоретически может попасть на ЧМ-2026
Дюков выразил надежду, что ФИФА и УЕФА снимут запрет в 2025 году
В Таджикистане допустили участие сборной России в Кубке наций ЦАФА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мамедов обратился к Гашеку: «Занимайся своими делами и не лезь в фехтование»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости