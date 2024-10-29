Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 13:42

Дегтярев считает, что заслуги Усманова в мировом фехтовании превалируют над политикой

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Министр спорта России Михаил Дегтярев считает, что заслуги Алишера Усманова в мировом фехтовании превалируют над политикой.

«Министерство спорта России приветствует выдвижение Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования. Поддержка его кандидатуры со стороны 103 национальных федераций говорит сама за себя: вклад Усманова в развитие фехтования оценен по достоинству на глобальном уровне, а его идеи двигают вперед все спортивное сообщество. Кроме того, такая масштабная поддержка подтверждает, что в спортивном мире профессиональные заслуги и компетенции все еще превалируют над дискриминационными принципами в отношении граждан отдельных государств. Желаю Алишеру Бурхановичу успеха на предстоящем конгрессе FIE», — цитирует Дегтярева ТАСС.

28 октября стало известно, что Усманов стал одним из кандидатов на пост президента FIE. Он возглавлял организацию с 2008 по 2022 год. Кандидатуру Усманова выдвинули или поддержали национальные федерации 103 стран.

Выборы главы FIE состоятся 30 ноября на конгрессе организации в Ташкенте.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
Читайте также
Месси выделил одного футболиста, «Реал» обвинил УЕФА в заговоре и мести. Что произошло после того, как Родри получил «Золотой мяч»
В России хотят освободить старших по дому от налога на доходы физических лиц
Лучший матч Мичкова в НХЛ. Забил, отдал и помог победить команду Капризова
Генерал ВСУ признал обрушение украинского фронта
Украинский пленный рассказал о заградотрядах ВСУ в Курской области
Голкипер «Тампы» Василевский оценил игру против капитана «Вашингтона» Овечкина
Популярное видео
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» и СКА сцепились после хоккея, Ротенберг отвечает на вопросы
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
Почему Никита Серебряков не играет за СКА
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мамедов рассказал, как соперник Усманова стучал обувью по трибуне на конгрессе 2021 года

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости