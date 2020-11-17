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Чемпионат России по фехтованию отменен из-за коронавируса

16:01

Федерация фехтования России на своем официальном сайте сообщила об отмене чемпионата страны из-за пандемии коронавируса.

Турнир должен был пройти с 20 по 26 декабря в Смоленске.

За последние сутки в России выявлено 22 410 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 442 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 055 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 971 013 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 33 931 летальный исход, выздоровели 1 475 904 человека.

Дополнительная информация:

http://rusfencing.ru/news_detail.php?ID=2498617

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