Бида считает, что неудача на чемпионате мира осложнит сборной России отбор на Олимпиаду

Неудача российских шпажистов на чемпионате мира усложняет для команды процесс отбора на Олимпиаду-2020, считает серебряный призер личного турнира чемпионата мира россиянин Сергей Бида.

- Конечно, произошедшее усложнит нам задачу олимпийского отбора, но не лишает возможности бороться за попадание на Игры - нужно много работать, - цитирует Биду ТАСС. - Это шпага, вид, в котором любая из 16 первых команд может претендовать на самые высокие места. Здесь много нюансов, многое решают случайности, но если причиной проигрыша были какие-то закономерности, наши тренеры обязательно их проанализируют.

Сборная России заняла седьмое место. В составе команды выступали Павел Сухов, Никита Глазков, Сергей Бида и Сергей Ходос.