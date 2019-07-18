Бах и Усманов открыли чемпионат мира в Будапеште

Президент МОК Томас Бах и глава Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов открыли предолимпийский чемпионат мира по фехтованию в Будапеште.

– Этот чемпионат для нас особенный, во-первых, он последний перед Олимпийскими играми в Токио, во-вторых, он собрал рекордное количество спортсменов и участников, – приводит ТАСС слова Усманова. – Это значит, что наш любимый вид спорта продолжает развиваться, становится все более популярным.

Бах – олимпийский чемпион-1976 в командной рапире – рассказал, что Будапешт для него – особенный город, поскольку именно здесь команда ФРГ получила важный урок перед Олимпиадой.

– Я благодарен за теплую встречу, за удовольствие оказаться в своей семье фехтования и уверен – это будут потрясающие соревнования, – сказал глава МОК. – Я хорошо помню свой чемпионат мира в Будапеште 1975 года, это было как вчера – мы стали четвертыми. Каждый спортсмен знает, каким тяжелым бывает такой результат. То поражение позволило нам переосмыслить ситуацию, благодаря чему через год наша команда выиграла золото Игр. Вот поэтому я сейчас обращаюсь к тем, кто останется без наград турнира – не сдавайтесь, сражайтесь в духе олимпизма и честной игры.