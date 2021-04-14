Арбитражный суд оставил в силе дисквалификацию шпажистки Андрюшиной

Арбитражный суд оставил в силе дисквалификацию шпажистки Татьяны Андрюшиной, сократив ее срок с года до шести месяцев, информирует ТАСС 14 апреля.

Ранее спортсменка была дисквалифицирована на один год за нарушение режима.

30-летняя Андрюшина является обладательницей золота (2013) и серебро (2019) чемпионатов мира в командной шпаге.