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Алишер Усманов выдвинул свою кандидатуру на пост президента Международной федерации фехтования

Алина Савинова
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Россиянин Алишер Усманов стал одним из кандидатов на пост президента Международной федерации фехтования (FIE), сообщает пресс-служба организации.

Второй кандидат на эту должность — серебряный призер чемпионата Европы 1994 года в командном фехтовании Отто Дракенберг из Швеции.

Усманов был президентом Международной федерации фехтования с 2008 года до марта 2022-го. Он добровольно приостановил свои обязанности после санкций ЕС.

71-летний предприниматель также является членом попечительского совета Фонда поддержки Олимпийцев России.

Фехтование
Алишер Усманов
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