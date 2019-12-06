Алишер Усманов вошел в Зал славы отечественного фехтования

Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов включен в Зал славы отечественного фехтования, информирует сайт Федерации фехтования России.

Усманов был включен в Зал славы в номинации «Fencing Family» за весомый вклад в развитие и популяризацию этого вида спорта.

Также в Зал славы попали Лев Сайчук (номинация «Тренер»), Яков Рыльский, Татьяна Самусенко и Виктор Сидяк (все — номинация «Спортсмен»).

Решение о вводе новых лауреатов в Зал славы было принято на заседании бюро исполкома Федерации фехтования России, которое прошло 4 декабря в Москве. Таким образом, теперь в Зал славы отечественного фехтования включены 23 человека, которые внесли большой вклад в развитие и популяризацию нашего вида спорта.