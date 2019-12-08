Алишер Усманов написал письмо главе ВАДА перед решением по России

Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился с открытым письмом к главе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейгу Риди. Накануне заседания исполкома ВАДА он призвал не допустить необоснованных ограничений в отношении «чистых» российских спортсменов. Копия письма также направлена президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху.

— Как президент Международной федерации фехтования, я прекрасно понимаю всю сложность вопроса, рассматриваемого 9 декабря 2019 года, — приводит ТАСС текст письма. — Полностью поддерживая самые серьезные санкции против любых нарушителей допинговых правил, я выступаю за справедливое решение, основанное на общепризнанных принципах права и Олимпийской Хартии.

В рекомендациях Комитета по соответствию признается невиновность Олимпийского комитета России, но предлагается отстранить его выборных представителей от участия в крупных международных мероприятиях, что поставит спортсменов России в заведомо невыгодные условия по сравнению со спортсменами других стран.

Очевидной дискриминацией будет и запрет на выступление под флагом России, что является не привилегией, а правом спортсмена.

Беспощадная борьба с допингом не должна превращаться в линчевание и применение новых санкций за одно и то же нарушение. Наказание виновных не должно лишать невиновных элементарных человеческих прав", — считает президент Международной федерации фехтования. «Цель Всемирного антидопингового кодекса состоит в защите фундаментального права спортсменов участвовать в соревнованиях, свободных от допинга. Предлагаю исходить из этой цели и обеспечить право чистых российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях без дискриминации и необоснованных ограничений.