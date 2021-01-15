Александр Михайлов в четвертый раз избран президентом ФФР

15 января состоялась отчетно-выборная конференция Федерации фехтования России, которая проводится раз в четыре года. Конференция прошла в онлайн-режиме с использованием платформы Zoom. В ней приняли участие 98 делегатов от 48 региональных федераций.

В рамках конференции состоялись выборы президента ФФР. В четвертый раз на этот пост был единогласно избран Александр Юрьевич Михайлов (ранее он избирался в 2009-м, 2013-м и 2017-м годах).

Александр Юрьевич поблагодарил делегатов за оказанное доверие. «И в последующие 4 года я буду стараться придерживаться курса на развитие фехтования в России, взятого в самом начале моей работы в федерации. Очень надеюсь на вашу поддержку, потому что без команды единомышленников достичь высоких результатов невозможно», — заключил президент.