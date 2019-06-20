Александр Михайлов: "Решетников и Ибрагимов показали блестящее фехтование"

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов считает, что российские саблисты Вениамин Решетников и Камиль Ибрагимов, которые сразились в финале индивидуального турнира на чемпионате Европы.

- Оба показали блестящее фехтование, – цитирует ТАСС Михайлова. – Решетников сегодня был сконцентрирован на сто процентов, красиво дрался. Это была заслуженная победа.

К сожалению, в индивидуальной шпаге успехов у нас в Дюссельдорфе нет, но мы надеемся на командные соревнования. На Олимпиаду нужно пробиваться через команду, но конкуренция будет высокая, а этот вид всегда непредсказуемый и капризный. Будем надеяться, что они соберутся, ведь потенциал побороться за медали есть.