Россия занимает второе место по количеству фехтовальщиков в новом международном пуле допинг-тестирования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации фехтования (FIE). Всего в список из 192 спортменов входят 19 представителей России.

Среди них: Тимур Арсланов, Сергей Бида, Алексей Черемисинов, Дмитрий Даниленко, Инна Дериглазова, Яна Егорян, Никита Глазков, Камиль Ибрагимов, Анастасия Иванова, Виолетта Колобова, Лариса Коробейникова, Константин Лоханов, Ольга Никитина, Софья Позднякова, Вениамин Решетников, Тимур Сафин, Софья Великая, Аделина Загидуллина и Дмитрий Жеребченко.

Лидирует по числу фехтовальщиков в пуле тестирования Италия — 25 человек. Третьими идут США и Франция — по 18.