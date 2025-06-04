18 россиян получили нейтральный статус от Международной федерации фехтования

Международная федерация фехтования (FIE) предоставила статус нейтральных спортсменов 18 россиянам, сообщила пресс-служба FIE.

Нейтральные статусы получили Виталина Анащенкова (рапира), Егор Балок, Матвей Бирюков, Вероника Булукова, Александр Иванников, Полина Калинина, Михаил Хлебников, Алина Королева, Глеб Южаков, Злата Шапошникова (все — сабля), Михаил Белозеров, Павел Бузинов, Мария Долгополова, Анна Гзюнова, Лина Кашенцева, София Короева, Кирилл Онищук и Ростислав Рустамов (все — шпага).

Российские и белорусские спортсмены получили допуск на международные турниры в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций МОК.

Чемпионат мира по фехтованию пройдет с 22 по 30 июля в Тбилиси (Грузия), чемпионат Европы состоится с 14 по 19 июня в Генуе (Италия).