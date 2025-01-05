Результат будут проверять.

23-летний американец Алессандро Слебир покорил 33-метровую волну, пишет издание Sfgate. Если данные подтвердятся, это может стать мировым рекордом — ранее волны подобной высоты оставались недостижимыми. По-настоящему голливудский момент попал на видео.

Зашел в «бочку»

Покорить гигантскую волну Слебиру удалось еще 23 декабря 2024 года. Алессандро повезло — она фактически постучалась калифорнийскому серферу в дверь. Слебир «оседлал» ее неподалеку от Сан-Франциско на споте Маверикс в залифе Хаф-Мун. При этом сам серфер находился на Гавайях, когда услышал о надвигающемся шторме — и экстренно вылетел домой.

Американец остался под впечатлением: «Вчера я катался и стал свидетелем одной из самых больших волн в моей жизни. Она мне точно запомнится», — написал Слебир в социальных сетях.

Алессандро справился с волной отлично — ровно прокатился сверху донизу и после вошел в «бочку». Издание Vice так описало действия Слебира: «Это был настолько хороший и плавный заезд, что он выглядел бы великолепно даже на меньшей волне. Тем более впечатляет, что это было сделано на таком монстре».

Слебир — опытный серфер, и спот Маверикс ему хорошо знаком. На нем он катается с 14 лет. В американских медиа отдельно отмечается, что серфер путешествует на свои деньги — у него нет спонсоров. Но после покорения такой гигантской волны они наверняка появятся.

Фото Global Look Press

Рекорд будут проверять

Пока объявлять Слебира рекордсменом рано — на данный момент он только потенциальный рекордсмен. Дело в том, что высота в 33 метра — предварительная, теперь ее будут изучать с использованием фотограмметрии.

Как пишет The New York Post, процесс сложный и занимает много времени — необходимо кропотливое выявление реальных размеров волны по косвенным признакам. Обычно на такую работу уходят месяцы.

Для примера: нынешний рекорд, установленный Себастьяном Штойдтнером в 2022 году в Португалии и составивший 26 метров, проверяли 18 месяцев.

Что касается достижения Слебира, один из легендарнейших серферов Билл Шарп считает, что оценка в 33 метра «щедра». Но при этом соглашается, что волна, вероятнее всего, действительно рекордная.

Сам Алессандро не беспокоится: «Меня на самом деле не волнует, насколько большой она была. Это была самая гигантская волна в моей жизни, и это все, что меня действительно волнует в данный момент», — цитирует Слебира Sfgate.