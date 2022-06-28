29-летний трансгендер кошмарит американских школьниц

Выигрывает турниры в скейтборде и забирает призовые.

Последние два года — пик споров о трансгендерах в мировом спорте. Подавляющему большинству нет никакого дела до мужчин, которые ощущают себя женщинами. Каждый сам вправе выбирать, как ему жить. Но когда трансгендеры идут соревноваться с девушками — это перебор. По той простой причине, что мужской организм (кем бы себя ни ощущал его обладатель) априори физически сильнее и выносливее женского. Такова природа.

Вроде бы все это прекрасно понимают, но в наши толерантные времена ненароком обидеть те или иные меньшинства — едва ли не самый большой страх для мировых политиков. «Съедят» моментально. Вот и Международный олимпийский комитет (МОК) открестился от этой проблемы по накатанной схеме со сложными вопросами — переложив всю ответственность на международные федерации.

FINA сделала первый ход

После того как МОК отошел в сторону, выступила Международная федерация водных видов спорта (FINA). Просто так совпало — как раз сейчас в Будапеште проходит чемпионат мира. Вот главные по воде и постановили: трансгендеры, совершившие переход после достижения 12-летнего возраста, не смогут участвовать в женских соревнованиях под эгидой FINA.

Это ставит крест на перспективах, например, Лии Томас — американки, которая на студенческих соревнованиях в США по плаванию так разошлась, что начала обыгрывать призеров Олимпийских игр. И сама стала открыто говорить о желании обогнать в Париже-2024 звездную Кэти Ледеки.

Томас Дейли, олимпийский чемпион по прыжкам в воду из Великобритании и открытый гей, рвал и метал после этого решения FINA. «Я взбешен!» — кричал он в комментариях прессе на все том же чемпионате мира в Венгрии.

Однако большая часть плавательного сообщества шаг международной федерации однозначно поддерживает. Особенно это касается девушек — там солидарность абсолютная. Женщины хотят соревноваться с женщинами.

Риччи Трес. из личных соцсетей

Треш в скейтборде

Хорошо, что хоть где-то наступила ясность. Потому что многие другие федерации боятся брать ответственность, не желая подвергнуться критике за нетолерантность. В итоге трансгендеры на видных ролях есть в женском футболе, волейболе, легкой атлетике, велоспорте и еще ряде дисциплин.

Но самый вопиющий случай произошел на недавнем турнире по скейтборду в США. Скейтборд, как известно, дело молодых. Вот и на Boardr Open в топ-6 оказались сразу четыре спортсменки, которым нет и 17 лет. Одной из них — вообще 10. Но обыграл всех школьниц 29-летний трансгендер Риччи Трес.

— Это невозможно, — не сдерживалась после одна из участниц, Тэйлор Сильверман. — На трех последних турнирах у меня два вторых места. Оба раза я проиграла трансгендерам. В общей сложности они выиграли уже 5000 долларов, которые предназначались для девушек.

Звучит дико. Но если в международных федерациях в большинстве своем встают на сторону женщин, то на внутренних американских турнирах, наоборот, отталкиваются от интересов трансгендеров. Так что на громкой и удивительной истории с Риччи Трес этот сериал точно не закончится.