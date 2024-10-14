Гора Дхаулагири проклята? Россиянин, отправившийся для эвакуации тел из Непала, заболел опасной лихорадкой

Времени все меньше.

Россиянин Владимир Котляр, прибывший в Непал для проведения эвакуации тел погибших альпинистов, заболел лихорадкой денге. Об этом сообщает Спортивно-туристский клуб путешественников «Пенза» в своих социальных сетях. «Владимир Котляр, Денис Алексенко и Артем Ценцевицкий находятся в Катманду. Владимир Котляр заболел лихорадкой денге», — сообщил СТКП.

Что за лихорадка денге?

По данным ВОЗ, денге — вирусная инфекция, которая передается человеку от комаров. Она чаще встречается в районах с тропическим и субтропическим климатом. Симптомы лихорадки напоминают грипп, чаще всего проявляются в виде высокой температуры, ломоты в костях, тошноты, сыпи, головной боли.

Также Всемирная организация здравоохранения уверяет, что у большинства инфицированных лихорадка протекает практически бессимптомно, а выздоровление наступает через одну-две недели без особого лечения. Однако денге может протекать и с симптомами и даже перейти в тяжелую форму, угрожающую жизни. Особенно опасно повторное заболевание лихорадкой — намного выше риск тяжелого течения.

Ни вакцины, ни специфического лечения от лихорадки денге не существует. Меры принимаются симптоматично, победить болезнь должен сам организм. Как именно проходит заболевание у Владимира Котляра, не сообщается.

Фото соцсети

Неудача за неудачей

Напомним, 6 октября на горе Дхаулагири без вести пропали пятеро российских альпинистов. Через два дня их тела были найдены при облете, и альпинистское коммьюнити сразу же объявило о желании провести спасательную операцию. Был открыт сбор средств. Однако пока ничего не получается, несмотря на то что деньги были оперативно собраны.

Лихорадка одного из участников не единственная проблема, с которой столкнулась спасательная группа. Эвакуировать пять тел погибших российских альпинистов не получается уже несколько дней, одна из главных причин — трудности с вертолетом, необходимым для операции. Он никак не может вылететь.

СТКП 11 октября сообщал следующую информацию: «Сегодня вылета вертолета на гору не было. Утром был сильный ветер, сейчас облачность и снегопад. Завтра сильный ветер. По прогнозу погоды на данный момент, более-менее приемлемые погодные окна есть в воскресенье, а также во вторник и в среду на следующей неделе», — сказано в заявлении в социальных сетях.

При этом если изначально планировалось просто снимать тела вертолетом, то позднее выяснилось, что ничего не выйдет: «По результатам сегодняшнего вылета установлено, что приблизиться на вертолете непосредственно к месту нахождения тел невозможно. Сейчас изучаются другие варианты проведения спасательной операции», — сказано в заявлении СТКП.

Выход был найден — эвакуация при помощи специальных тросов. Однако у непальцев не оказалось человека, способного провернуть такую операцию. «У них нет в данный момент специалистов, способных работать с лонглайном. Лонглайн — специальный трос, который подвешивается к вертолету, к нему можно прицепить пострадавших на склоне горы. Хотя ранее Владимир Котляр и Денис Алексенко говорили, что они могут выступить в этой роли», — сказано в заявлении СТКП.

Альпинист Владимир Котляр (слева). Фото соцсети

Клуб путешественников также доложил, что в ближайшие пару дней лучше не будет. Как будто бы все против того, чтобы тела альпинистов были эвакуированы: «Сейчас в Непале празднуется национальный праздник Дашайн, он отмечается с 3 по 16 октября в 2024 году. Это один из крупнейших государственных праздников. Также в конце сентября — начале октября Непал пострадал от наводнений. Все эти факторы затрудняют работу и взаимодействие с различными организациями и службами».

При этом времени для операции остается не так много — об этом в СТКП сообщили еще 9 октября: «В ближайшее время планируется попытка снять ребят вертолетом, но время работает против нас. Если не эвакуировать тела в ближайшие дни, то вряд ли их возможно будет эвакуировать вообще по совокупности ряда объективных причин».

«Гора-людоед»

Дхаулагири — седьмая по высоте вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7500 метров, а высота главной — 8167 метров.

Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала. Местные жители прозвали это место горой-людоедом, так как при восхождении на нее погибает каждый седьмой альпинист.