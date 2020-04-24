«Заразившись коронавирусом, спортсмен может не вернуть форму». Предупреждение от переболевшего чемпиона мира

Чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич выздоровел после заражения коронавирусом и теперь проходит восстановление. В интервью «СЭ» он рассказал, что для спортсменов вирус может представлять большую опасность, чем для обычных людей.

— У меня после любых физических нагрузок начинает сильно болеть горло, — рассказал Тюшкевич о своем восстановлении. — Любое передвижение сопровождается слабостью. То есть тренироваться я до сих пор не могу. А с момента моей выписки прошло уже почти три недели. Врачи пока до конца не понимают, почему именно это происходит и, к сожалению, не знают, сколько это будет продолжаться. Влияние нового вируса на организм до конца еще не исследовали. И по нам как раз сейчас смотрят, на что влияет болезнь.

— Сейчас действующие атлеты выступают за то, чтобы открыть базы, изолировать них членов сборных команд и продолжить тренировки. Хороший вариант или лучше самоизолироваться?

— Вопрос сложный. Как человек переболевший, я понимаю, что вирус не смертельный, но очень опасный. И для спортсменов в первую очередь. Обычный человек переболеет и, скорее всего, не будет ощущать сильной разницы между своим состоянием до болезни и после. А для спортсмена, который чувствует все настройки своего организма, как струны, эта разница будет острее. Возможно, если спортсмен будет изолирован, не станет ни с кем контактировать... Но как это обеспечить? Все равно кто-то куда-то будет выходить, ездить, продукты привозить. А любые контакты — это риски. В первую очередь для спортсмена. Есть риск, что заразившись, он больше не сможет вернуться в ту форму, которая у него была раньше.

Мне кажется, безопаснее стараться поддерживать форму самому до того момента, когда станут понятны способы лечения и выявления вируса. Тогда можно подумать над открытием баз и переводом туда спортсменов. Хотя я прекрасно понимаю людей, для которых каждый день без тренировок — огромная потеря. Которым, в отличие от простых смертных, не достаточно домашних занятий — нужен комплекс: зал, бассейн и тренажеры. (Мария Маркова)

Полностью интервью Петра Тюшкевича — на сайте «СЭ»