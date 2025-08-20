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20 августа 2025, 18:55

Врач назвал плохими перспективы альпинистки, застрявшей на пике Победы в Киргизии: «Все факторы против нее»

Врач спортивной медицины сборных России Илья Мелехин поделился с «СЭ» мнением о ситуации с российской альпинисткой Натальей Наговициной, которая застряла на высоте около семи тысяч метров на пике Победы в Киргизии.

19 августа стало известно, что Наговицина уже неделю находится на горе. 12 августа 47-летняя спортсменка сломала ногу, ее напарник оказал ей первую помощь и отправился за подмогой в штурмовой лагерь. 13 августа ее пытались эвакуировать двое иностранных альпинистов, но им не удалось это сделать из-за плохой погоды.

17 августа Наговицину попробовали эвакуировать с помощью вертолета, но воздушное судно попало в зону турбулентности и совершило жесткую посадку.

«Слышал, что к ней поднимались другие люди, но они, к сожалению, тоже погибли. Горы не прощают ошибок. Все изначально очень опасно — экстремальная природа. Перспективы у нее, скорее всего, плохие, нежели хорошие. Высокие горы, куда подняться никто не может, да еще и нога у нее сломана, низкие температуры и с питанием проблемы. Все факторы против нее. Главный вопрос — смогут и успеют ли добраться до нее. Надеюсь, там люди опытные, помогут ей. Но будет сложно, очень сложно», — сказал Мелехин «СЭ».

Очередная попытка спасения Наговициной была запланирована на 19 августа. Позднее представитель российского посольства в Киргизии заявил, что операция займет не менее 2-3 дней.

(Денис Клесарев)

Наталья Наговицина.«Лежит одна в разорванной палатке». Российскую альпинистку неделю не могут эвакуировать с пика Победы
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