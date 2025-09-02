Виктория Боня сообщила, что убедила власти Киргизии направить дрон к Наговициной

Телеведущая Виктория Боня сообщила, что ей удалось добиться предоставления вертолета со стороны Министерства обороны Киргизии для запуска дрона к месту нахождения российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике победы.

«Друзья, я с такими новостями шикарными. Мне удалось добиться того, чтобы Министерство обороны Кыргызстана дало нам вертолет. И наш дрончик полетит, чтобы проверить Наталью Наговицину. Ура! У меня ушла целая неделя борьбы, просто тут было такое вообще. Даже в Венеции на кинофестивале у меня все мозги кипели по поводу вот этого», — цитирует Боню The Voice Mag.

Планируется, что дрон отправят 2 сентября.

До этого Боня сообщала, что ее платеж за аренду вертолета отклонили по непонятным для нее причинам.

12 августа 47-летняя спортсменка при спуске с вершины в Киргизии сломала ногу и застряла на высоте около 7200 м. Ее пытались спасти другие альпинисты, но их попытка не увенчалась успехом, один из альпинистов погиб. Позднее поиски россиянки были остановлены из-за погодных условий.