2 сентября 2025, 12:01

Виктория Боня сообщила, что убедила власти Киргизии направить дрон к Наговициной

Павел Лопатко

Телеведущая Виктория Боня сообщила, что ей удалось добиться предоставления вертолета со стороны Министерства обороны Киргизии для запуска дрона к месту нахождения российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике победы.

«Друзья, я с такими новостями шикарными. Мне удалось добиться того, чтобы Министерство обороны Кыргызстана дало нам вертолет. И наш дрончик полетит, чтобы проверить Наталью Наговицину. Ура! У меня ушла целая неделя борьбы, просто тут было такое вообще. Даже в Венеции на кинофестивале у меня все мозги кипели по поводу вот этого», — цитирует Боню The Voice Mag.

Планируется, что дрон отправят 2 сентября.

До этого Боня сообщала, что ее платеж за аренду вертолета отклонили по непонятным для нее причинам.

12 августа 47-летняя спортсменка при спуске с вершины в Киргизии сломала ногу и застряла на высоте около 7200 м. Ее пытались спасти другие альпинисты, но их попытка не увенчалась успехом, один из альпинистов погиб. Позднее поиски россиянки были остановлены из-за погодных условий.

Наталья Наговицина.«Безотлагательно обратиться в МЧС». В операции по спасению альпинистки Наговициной рано ставить точку
Источник: The Voice Mag
  • rashton22

    Удивлён теми, кто минусует. От зависти, злобы? Человек пытается помочь ! Хоть одна нашлась, а наши чиновники- нет! Баню стал уважать.

    02.09.2025

  • shpasic

    "И наш дрончик полетит, чтобы проверить Наталью Наговицину. Ура! " - что проверить-то? как она там со сломанной ногой без еды провела три недели?

    02.09.2025

  • AnTaras

    Как ни странно, но похоже, никому кроме Бони это не нужно.

    02.09.2025

    • Вице-президент Федерации альпинизма России о Наговициной: «Два года назад ее не пустили. В этот раз она не брала гида, который мог бы ее развернуть»

    SHOT: москвичка попала под камнепад на Эльбрусе

