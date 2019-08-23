Вице-президент федерации Подмосковья по бодибилдингу умер после тренировки

Вице-президент федерации Подмосковья по бодибилдингу Дмитрий Жигулин умер 22 августа в Москве, сообщает «МК».

47-летний Жигулин пришел в фитнес-клуб в свой день рождения и провел тренировку и пошел в своей кабинет. Он успел поблагодарить друзей и родных за поздравления в социальных сетях.

Позже его обнаружили без сознания и с сильно посиневшим лицом. Прибывшая на место скорая помощь не смогла спасти Жигулина. Предположительно, мужчина умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

В прошлом Жигулинб ыл бодибилдером, а также судьей международной категории.