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Вице-президент федерации Подмосковья по бодибилдингу умер после тренировки

13:06

Вице-президент федерации Подмосковья по бодибилдингу Дмитрий Жигулин умер 22 августа в Москве, сообщает «МК».

47-летний Жигулин пришел в фитнес-клуб в свой день рождения и провел тренировку и пошел в своей кабинет. Он успел поблагодарить друзей и родных за поздравления в социальных сетях.

Позже его обнаружили без сознания и с сильно посиневшим лицом. Прибывшая на место скорая помощь не смогла спасти Жигулина. Предположительно, мужчина умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

В прошлом Жигулинб ыл бодибилдером, а также судьей международной категории.

Дополнительная информация

https://www.mk.ru/incident/2019/08/23/zasluzhennyy-bodibilder-umer-posle-prazdnovaniya-dnya-rozhdeniya-v-stolichnom-fitnesklube.html

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