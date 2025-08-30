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30 августа 2025, 18:30

Пятницин: «В коммерческом альпинизме хаос. Нужен регулирующий закон»

Артем Бухаев
Корреспондент

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин в интервью «СЭ» оценил ситуацию в коммерческом альпинизме после трагедии с Натальей Наговициной.

«Коммерческие альпинисты не проверяют документы, необходимо и отсортировать реестр гидов. Нужно разобраться с этим. Горы — это район повышенной опасности. Так же как, например, автомагистраль. Если мы начнем сравнивать наш вид спорта с автолюбителями, увидим следующее. Коммерческие альпинисты ходят в горы без прав, не соблюдают правила федерации альпинизма.

А теперь представьте, если на МКАД отменят обязанность ездить с правами и соблюдать правила дорожного движения. Что будет? Кто-то поедет 300 км/ч, другой — по встречной полосе. Такой же хаос сейчас в коммерческом альпинизме, в спортивном такого нет. Регулирование коммерческого альпинизма? Это уровень правительства, должен быть закон», — сказал Пятницин «СЭ».

12 августа 47-летняя Наговицина при спуске с вершины в Киргизии получила перелом ноги и застряла на высоте около 7200 метров. Ее пытались спасти другие альпинисты, но их попытка не увенчалась успехом, один из альпинистов погиб. Позднее попытки добраться до россиянки были остановлены из-за погодных условий.

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин&nbsp;&mdash; о&nbsp;том, чему учит история альпинистки Натальи Наговициной, пропавшей на&nbsp;пике Победы.«Могла ли Наговицина спастись самостоятельно? Со сломанной ногой это невозможно». Мнение специалиста
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Наталья Наговицина
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