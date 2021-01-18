В сети появилось видео схода снежной лавины на горнолыжную трассу
16:56
В Карачаево-Черкесии на горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитара в Домбае сошла лавина, она накрыла два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения.
По данным МЧС, под снегом могут быть до 12 человек. По меньшей мере шесть человек смогли выбраться из-под снега самостоятельно либо с помощью спасателей.
В оперативных службах ранее сообщали, что, по предварительной информации, это был принудительный спуск лавины, в результате она сошла на горнолыжную трассу, в это время там отдыхали взрослые и дети.
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