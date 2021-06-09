В сборной США по BMX может оказаться трансгендер
19:22
Спорстменка-трансгендер Челси Вулф претендует на поездку на Олимпиаду в Токио в составе сборной США. Она специализируется в дисциплине фристайл на BMX, сообщает ESPN.
На данный момент она занимает третье место на национальном отборе. Это позволяет ей считаться первой запасной в команду.
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