В сборной США по BMX может оказаться трансгендер

Спорстменка-трансгендер Челси Вулф претендует на поездку на Олимпиаду в Токио в составе сборной США. Она специализируется в дисциплине фристайл на BMX, сообщает ESPN.

На данный момент она занимает третье место на национальном отборе. Это позволяет ей считаться первой запасной в команду.