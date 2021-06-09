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В сборной США по BMX может оказаться трансгендер

19:22
Челси Вулф. Фото Instagram
Челси Вулф. Фото Instagram

Спорстменка-трансгендер Челси Вулф претендует на поездку на Олимпиаду в Токио в составе сборной США. Она специализируется в дисциплине фристайл на BMX, сообщает ESPN.

На данный момент она занимает третье место на национальном отборе. Это позволяет ей считаться первой запасной в команду.

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Иван Шитик все материалы автора
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