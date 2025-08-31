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В МЧС Киргизии заявили, что работы по поиску Наговициной начнутся не раньше июля 2026 года

Артем Бухаев
Корреспондент

Начальник управления по работе со СМИ и населением МЧС Киргизии Адил Чаргынов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о планах по поиску альпинистки Натальи Наговициной.

Ранее в МЧС Киргизии заявили «СЭ» об ухудшении погодных условий на пике Победы.

— Какой дальнейший план действий у МЧС Киргизии?

— Только на следующий год, следующий сезон пика Победы. Он откроется к середине июля.

12 августа 47-летняя спортсменка при спуске с вершины в Киргизии получила перелом ноги и застряла на высоте около 7200 метров. Ее пытались спасти другие альпинисты, но их попытка не увенчалась успехом, один из альпинистов погиб. Позднее попытки добраться до россиянки были остановлены из-за погодных условий.

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