В Федерации спортивного туризма России рассказали о влиянии истории Наговициной на коммерческий альпинизм

Вице-президент Федерации спортивного туризма России Алексей Ярошевский в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об изменении коммерческой сферы альпинизма после трагедии Натали Наговициной.

«Все зависит от инструктора-проводника. Человека, который ведет группу желающих взойти на вершину. За рубежом коммерческий туризм более развит, чем у нас — все решается количеством и качеством проводником. Вы хотите пойти на маршрут, открываете сайт — большое количество инструкторов. К такому мы должны прийти. Есть аттестованные инстурктора-проводники, они находятся в реестре. Регулирование коммерческой сферы? Она уже регулируется. Процесс начался, набирает обороты. Мы работаем над тем, чтобы аттестовывать инструкторов-проводников, чтобы качество их работы было выше», — сказал Ярошевский «СЭ».

12 августа 47-летняя спортсменка при спуске с вершины в Киргизии получила перелом ноги и застряла на высоте около 7200 метров. Ее пытались спасти другие альпинисты, но их попытка не увенчалась успехом, один из альпинистов погиб. Позднее попытки добраться до россиянки были остановлены из-за погодных условий.