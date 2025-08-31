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31 августа 2025, 13:20

В Федерации спортивного туризма России рассказали о влиянии истории Наговициной на коммерческий альпинизм

Артем Бухаев
Корреспондент

Вице-президент Федерации спортивного туризма России Алексей Ярошевский в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об изменении коммерческой сферы альпинизма после трагедии Натали Наговициной.

«Все зависит от инструктора-проводника. Человека, который ведет группу желающих взойти на вершину. За рубежом коммерческий туризм более развит, чем у нас — все решается количеством и качеством проводником. Вы хотите пойти на маршрут, открываете сайт — большое количество инструкторов. К такому мы должны прийти. Есть аттестованные инстурктора-проводники, они находятся в реестре. Регулирование коммерческой сферы? Она уже регулируется. Процесс начался, набирает обороты. Мы работаем над тем, чтобы аттестовывать инструкторов-проводников, чтобы качество их работы было выше», — сказал Ярошевский «СЭ».

12 августа 47-летняя спортсменка при спуске с вершины в Киргизии получила перелом ноги и застряла на высоте около 7200 метров. Ее пытались спасти другие альпинисты, но их попытка не увенчалась успехом, один из альпинистов погиб. Позднее попытки добраться до россиянки были остановлены из-за погодных условий.

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин&nbsp;&mdash; о&nbsp;том, чему учит история альпинистки Натальи Наговициной, пропавшей на&nbsp;пике Победы.«Могла ли Наговицина спастись самостоятельно? Со сломанной ногой это невозможно». Мнение специалиста
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Наталья Наговицина
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