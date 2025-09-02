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2 сентября 2025, 16:55

В Федерации альпинизма России заявили, что нет возможности спустить тело Наговициной с пика Победы

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России по ски-альпинизму Павел Шабалин прокомментировал «СЭ» гибель альпинистки Натальи Наговициной.

«Комплекс факторов, высота из них не определяющий. Все вместе. Это самый северный, самый суровый семитысячник в мире. Чем южнее, тем проще. С Эвереста, например, людей спускали. С других вершин — нет. На пике Победы гребневой маршрут, везде все продуваемо. Вертолет там просто сесть не может. Это целый комплекс причин. Плюс непогода и лавина. Пытаясь спасти одного, рискуют все спасающие. На Эвересте зона смерти начинается с 8 километров. Здесь — с 7 километров. Нет физической возможности с такой высоты спустить ее», — сказал Шабалин «СЭ».

Ранее стало известно о гибели Наговициной. Это зафиксировал дрон, который был поднят к ее палатке на пике Победы 2 сентября.

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Наталья Наговицина
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