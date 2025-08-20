В Федерации альпинизма России считают, что Наговицину будет практически невозможно спасти

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин прокомментировал ситуацию с застрявшей в районе пика Победы в Киргизии российской альпинисткой Натальей Наговициной.

12 августа 47-летняя спортсменка сломала ногу при спуске с пика Победы и с того момента ждет помощи. Она застряла на высоте около семи тысяч метров и находится там без еды.

«Спасти будет практически невозможно. Там трехкилометровый гребень. И нужно не меньше 30 человек, чтобы, находясь в такой ситуации, спасти оттуда человека. Помочь практически невозможно. Вертолеты туда также подобраться не могут из-за разреженности воздуха», — цитирует Пятницина ТАСС.

По его словам, в Федерации альпинизма России считают, что Наговицина была не подготовлена к такому маршруту.

Операцией по эвакуации российской альпинистки занимается Минобороны Киргизии. По приблизительным расчетам специалистов, группа спасателей доберется до нее не раньше чем через 2-3 дня.