В Федерации альпинизма России нет подтверждений о гибели Наговициной

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын рассказал, что у организации нет подтверждений гибели российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы в Киргизии.

«В настоящее время поиски остановлены из-за погодных условий. Что будет дальше, зависит от погоды, от условий. Жива она или нет, неизвестно — врач к ней не подходил. Сколько придется ждать до этого момента, неизвестно», — цитирует Пятницына ТАСС.

Ранее о гибели Наговициной сообщил Telegram-канал SHOT. В МЧС Киргизии рассказали, что поисковая операция была приостановлена на фоне ухудшения погодных условий.

12 августа 47-летняя Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы и с того момента ждала помощи на высоте около 7000 метров. 13 августа россиянку пытались эвакуировать двое иностранных альпинистов, однако в условиях плохой погоды спасательную операцию пришлось прервать.