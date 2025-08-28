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28 августа 2025, 14:25

В Федерации альпинизма России назвали смерть Расторгуева трагической случайностью

Алина Савинова

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин прокомментировал смерть альпиниста Александра Расторгуева на горе Джанги-Тау.

Трагический инцидент произошел 27 августа. Пятницин подтвердил, что Расторгуева завалило камнями при восхождении группы из трех человек на пятитысячник в Кабардино-Балкарии.

«Двое других членов группы выжили. Он был методистом Федерации альпинизма России, опытный альпинист, мастер спорта. Скорее всего, это была трагическая случайность», — приводит ТАСС слова вице-президента организации.

Расторгуеву было 68 лет. Он совершил более 200 восхождений, включая первопрохождение на Коштанау в 1989 году вместе с Александром Колчиным.

Источник: ТАСС
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