В Федерации альпинизма России назвали смерть Расторгуева трагической случайностью

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин прокомментировал смерть альпиниста Александра Расторгуева на горе Джанги-Тау.

Трагический инцидент произошел 27 августа. Пятницин подтвердил, что Расторгуева завалило камнями при восхождении группы из трех человек на пятитысячник в Кабардино-Балкарии.

«Двое других членов группы выжили. Он был методистом Федерации альпинизма России, опытный альпинист, мастер спорта. Скорее всего, это была трагическая случайность», — приводит ТАСС слова вице-президента организации.

Расторгуеву было 68 лет. Он совершил более 200 восхождений, включая первопрохождение на Коштанау в 1989 году вместе с Александром Колчиным.