В Федерации альпинизма России назвали смерть Расторгуева трагической случайностью
Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин прокомментировал смерть альпиниста Александра Расторгуева на горе Джанги-Тау.
Трагический инцидент произошел 27 августа. Пятницин подтвердил, что Расторгуева завалило камнями при восхождении группы из трех человек на пятитысячник в Кабардино-Балкарии.
«Двое других членов группы выжили. Он был методистом Федерации альпинизма России, опытный альпинист, мастер спорта. Скорее всего, это была трагическая случайность», — приводит ТАСС слова вице-президента организации.
Расторгуеву было 68 лет. Он совершил более 200 восхождений, включая первопрохождение на Коштанау в 1989 году вместе с Александром Колчиным.
Источник: ТАСС
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