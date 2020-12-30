Умер самый сильный парень в мире

Российский сумоист Джамбулат Хатохов умер в возрасте 21 года, сообщил президент федерации сумо и мас-рестлинга Кабардино-Балкарской Республики Бетал Губжев.

Молодой спортсмен был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой и сильный мальчик в мире в своем возрасте.

«Ушел из жизни рекордсмен Книги Рекордов Гинесса, первый Сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов. Соболезную родным и близким», — написал Губжев.

Причина смерти парня пока не сообщается.

Джамбулата Хатохова внесли в Книгу рекордов Гиннеса в 2003 году. На тот момент он весил 48 килограммов. К 17 годам его вес достигал 230 килограммов.