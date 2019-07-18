Туман и низкие волны помешали первому тестовому турниру Токио-2020 по серфингу

Соревнования по серфингу на японском пляже Цуригасаки были отложены примерно на час, сообщает Inside the Games. Причиной стал сильный туман и низкие волны, хотя официальные представители Международной ассоциации серфинга (ISA) настаивали на том, что условия будут абсолютно адекватными для проведения турнира.

В результате состязания все же состоялись, однако ряд серферов жаловались на маленькую высоту волн.

Турнир стал первым тестовым перед дебютом серфинга в программе Олимпийских играх. На этом пляже пройдут соревнования во время Игр-2020 в Токио.