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28 августа 2025, 13:55

Три гида запретили российской альпинистке Наговициной идти на пик Победы

Алина Савинова

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что три гида запретили застрявшей на пике Победы российской альпинистке Наталье Наговициной совершать восхождение в связи с низким уровнем подготовки.

12 августа 47-летняя спортсменка при спуске с вершины в Киргизии получила перелом ноги и застряла на высоте около 7200 метров. Ее пытались спасти другие альпинисты, но их попытка не увенчалась успехом, один из альпинистов погиб. Позднее поиски россиянки были остановлены из-за крайне сложных погодных условий.

«Три гида фактически запретили ей туда идти и отказались подниматься с ней из-за низкого уровня подготовки. Она нашла кого-то, кто пошел с ней. Команда была неслаженной», — приводит ТАСС слова Пятницина.

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25 августа начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков заявил, что шансы на выживание Наговициной в условиях высокогорья практически отсутствуют, но ее не могут объявить погибшей. 27 августа сообщалось, что спасатели при аэросъемке не обнаружили признаки жизни у альпинистки.

Источник: ТАСС
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Наталья Наговицина
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